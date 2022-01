Sanne Cant moest na tiende plek bekomen van WK: "Nooit een sigaret gerookt, lijkt alsof ik nu heel pak op heb"

Een hoofdrol spelen op het WK zat er niet in, wel sleepte Sanne Cant er een tiende plek uit. Bekomen, was het na afloop vooral. De droge lucht in Fayetteville deed haar wel heel erg naar adem happen. Uiteraard niet simpel om dan nog zware fysieke inspanningen te leveren.

Na het WK veldrijden bij de dames begon Sanne Cant haar interview bij Sporza met veel gekuch. "Het is verschrikkelijk droge lucht, heb ik de indruk. Ik heb nog nooit een sigaret gerookt, maar het lijkt alsof ik nu een heel pak op heb."

PARCOURS NIET HAAR DING

Heeft ze er qua resultaat het maximale uitgehaald? "Ik denk het wel. Het was echt afzien. Ik was niet slecht vertrokken, maar ook niet super goed. Het was een beetje zoeken naar het juiste ritme." Het parcours in Fayetteville was niet haar ding, ze kon er haar technische kwaliteiten niet kwijt. "Neen, klopt. Ik had graag meer zand gehad, maar dat kan niet elk jaar zo zijn."

Over de nieuwe wereldkampioene alleen maar lof. "Ik had al gezegd dat wie Vos klopt, wereldkampioene zou worden. Ik denk dat ik juist zat. Toen ik jong was, keek ik echt op naar Marianne. Nu nog trouwens. Ze was echt een voorbeeld voor mij. Van zoveel wereldtitels kunnen er veel alleen maar dromen. Dat ze op haar 34e nog altijd wereldtop is? Misschien is er dan toch nog hoop voor mij", lacht Cant.