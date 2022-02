Was het WK wel eentje voor veldrijders? "Een halve koers op de weg"

Het WK veldrijden in Fayetteville leek weinig met cyclocross te maken te hebben.

Het WK in Fayetteville was de snelste cross van het seizoen. Nergens anders werd aan zo’n hoog gemiddelde gereden. Veel zal dan ook te maken hebben met het parcours dat eigenlijk weinig aan veldrijden leek te doen denken.

“Fayetteville was geen crossparcours. Het was een snelle wedstrijd op een harde ondergrond, een halve koers op de weg, als je het mij vraagt”, zegt Jurgen Mettepenningen, ploegleider van bronzen Eli Iserbyt, aan Het Laatste Nieuws.

“Bij de mannen juniores heeft een wegrenner gewonnen. Marianne Vos won bij de vrouwen elite, Pidcock bij de mannen. Vos en Pidcock zijn wegrenners. De pure crosser kwam in Fayetteville niet naar boven. Vorige week in Hoogerheide was het wél cross. En daar won Iserbyt. In Namen was Michael Vanthourenhout beter dan Pidcock.”