Voormalige wereldkampioene demonstreert sprintsnelheid meteen in Vuelta CV Feminas

Ook in het vrouwenwielrennen is het wegseizoen van start gegaan. In de Vuelta CV Feminas werd gestreden voor de overwinning op Spaanse bodem. Marta Bastianelli was daar met haar snelle benen één van de kandidaten voor winst.

Een massasprint stond in de sterren geschreven, maar uiteraard waren er rensters die deze probeerden te ontlopen. Zo reden Gonzalez, Gasparrini en Bujak een kleine kloof bij mekaar in de finale. Heel erg lang bleven ze echter niet voorop. De sprintersploegen talmden immers ook niet en met vijf kilometer te gaan was de hergroepering een feit. De sprint kwam er dus wel degelijk. Marta Bastianelli was zoals verwacht op de afspraak. De voormalige wereldkampioene was sneller dan de rest en spurtte naar de zege in de Vuelta CV Feminas. VOLLEDIG ITALIAANS PODIUM Het werd een volledig Italiaans podium in deze eendagskoers van 1.1-categorie. Ilaria Sanguinetti werd tweede, Barbara Guarischi derde.