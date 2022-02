🎥 Ten Dam volgt groepje Jumbo-Visma, net als... 12-jarige jongen: "Nog nooit gezien, een toekomstig Tourwinnaar!"

Voormalig profrenner Laurens ten Dam is momenteel in Colombia; Een groep renners van Jumbo-Visma was daar aan het trainen en Ten Dam besloot hen te vergezellen. De Nederlander was blij dat hij kon volgen... tot een 12-jarige jongen uit Colombia dat ook vlotjes deed.

Laurens ten Dam zette een filmpje op Instagram over een nieuw jong talent dat ze tijdens hun fietstocht ontdekt hadden. "Ik denk dat ik een toekomstig Tourwinnaar gezien heb. Deze jongen volgt al vijftien kilometer lang, hij is nog maar 12 jaar." De jongen in kwestie rijdt vlak voor Ten Dam uit en geeft het volle pond om zijn flukse tred te kunnen aanhouden bergop. Hij gaf alvast niet de indruk dat hij snel ging begeven. "Zoiets heb ik nog nooit gezien", kan Ten Dam het maar niet geloven. Ook renners als Tom Dumoulin en Rigoberto Urán maakten deel uit van dezelfde trainingsgroep. Die laatste is niet de enige Colombiaan die goed bergop kan rijden, zoveel is duidelijk.