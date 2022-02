Uno X boven! Na Tour of Oman ook ritwinst in Antalya

Uno X gaat een feestnacht tegemoet. Na de etappewinst van Charmig in de Ronde van Oman, was het de beurt aan Jacob Hindsgaul Madsen om in Antalya het zegegebaar te maken.

Na enkele vlakkere etappes moesten de klimmers vol aan de bak in de Tour of Antalya met aankomst op de lange Termesssos. Enkele vluchters probeerden het wel, maar aan de voet van die Termessos ging het peloton in groep de col aanvatten. Het waren niet de mannen van Alpecin-Fenix of Bingoal die het voortouw namen, wel die van Uno-X met 3 Noren en 3 Denen in de formatie. Sky-/Ineosgewijs legden ze er duchtig de pees op om aanvallers opnieuw bij de lurven te vatten. Dat lukte hen ook goed want een sprint aan de top moest oordeel vellen over de ritzege; Daarin haalde Jacob Hindsgaul Madsen het van Alessandro Fedeli en Luc Wirtgen. Het is meteen ook de eerste profzege voor de 21-jarige Deen.