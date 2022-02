INEOS Grenadiers stelt verwachtingen van Geraint Thomas bij, tot frustratie van renner

INEOS Grenadiers zal dit seizoen in het rondewerk veel minder verwachten van Geraint Thomas dan eerst gesteld werd.

Geraint Thomas is er alvast niet blij mee, maar INEOS Grenadiers zal van hem veel minder verwachten in de grote rondes. “Vanuit de ploeg wordt minder verwacht van mij wat betreft grote rondes, alleen wil ik graag het tegendeel bewijzen”, vertelt Thomas aan de BBC.

Geraint Thomas hoopt dat hij zich in de Tour de France in de kijker kan rijden. Hij won die ronde nog in 2018. “Ik wil aan mensen, die verkondigen dat het op 35-jarige leeftijd niet meer mogelijk is om het tegen jonge gasten in de grote rondes op te nemen, het tegendeel bewijzen. Daarom wil ik in mijn beste vorm naar de Tour vertrekken en ben ik ervan overtuigd, dat ik in staat ben om drie weken lang competitief te zijn.”

Veel zal afhangen hoe de situatie rond Egan Bernal evolueert. Normaal ging die als kopman uitgespeeld worden, maar door zijn ongeval op training is dat hoogst onzeker.