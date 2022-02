Koersorganisatoren kijken voorzichtig uit naar voorjaar met publiek: "Covid niet weg" en "Totaalspektakel aanbieden"

Nog eens een voorjaar met publiek, dat moet een schitterende koersbeleving worden. De organisatoren kijken er dan ook naar uit, na edities waarbij ze de wielerliefhebbers moesten missen. Al is het wel nog altijd een slag om de arm houden.

Onder meer Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics komt aan het woord in HLN. In de Omloop zal er alvast een ploegenpresentatie met publiek zijn. "Iedereen heeft zin om er het maximum uit te halen. Dat is wel leuk, na twee jaar van cisisbeheer." Komen de fans weer echt dicht bij de renners? "Dat is nog hangende. Het zou kunnen dat dit nog niet lukt. Omdat Covid niet weg is. Het beïnvloedt de competitie."

Heel wat renners testten recent positief en moesten hierdoor passen voor bepaalde wedstrijden. "We moeten de renners maximaal beschermen. Want wie ziek is, kan niet koersen. En dus zou het kunnen dat er toch nog beslist wordt om mensen weliswaar dichter bij de renners te laten komen, maar niet tussen de renners."

© photonews

"Wij zijn alles aan het organiseren op dezelfde basis als in 2019", gaat E3-organisator Jacques Coussens uit van het beste scenario. "De overheid heeft natuurlijk het laatste woord. Zij beslist en daar houden we ons aan. De situatie evolueert evenwel in de goede richting, wat er ons doet van uitgaan dat we ons publiek opnieuw een totaalspektakel kunnen aanbieden, stunt inbegrepen."

Veel VIP-aanvragen mogen ook opnieuw verwacht worden. Ook bij Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Vip-zones zijn bij ons nooit helemaal verdwenen", zegt Fabrice Tiano van de ASO. "Wel werden ze telkens aangepast aan de maximum toegelaten hoeveelheid mensen in de beschikbare ruimte en aan de manier waarop de catering mocht worden georganiseerd."