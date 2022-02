Opmerkelijk: team past ondanks plaatsing voor Giro omdat het 'niet binnen strategie past'

De Giro d'Italia zal het dit jaar zonder een team moeten doen dat nochtans was uitgenodigd. Ze hebben ook uitgelegd waarom.

Geen Giro d'Italia dit jaar voor Team Arkea Samsic. Het procontinentale team was sportief nochtans geplaatst voor de Giro, maar weigert deelname.

Prioriteiten

Het team legt de prioriteiten elders: "We willen naar de World Tour, dat is onze doelstelling voor de toekomst", aldus manager Emmanuel Hubert.

Binnen die strategie richting World Tour past de Giro niet in 2022. "Ik hoop in de toekomst dat Arkéa-Samsic de Giro nog zal rijden met ambities in zowel de klim- als de sprintetappes."