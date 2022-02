Winnares Parijs-Roubaix zwanger van tweede kindje en verlengt meteen contract tot 2024

Zwanger zijn betekent in het vrouwenwielrennen niet meteen meer het einde van een carrière. Tot 2024 blijft Lizzie Deignan deel uitmaken van Trek-Segafredo, ook al kondigt de winnares van Parijs-Roubaix nu aan dat ze in verwachting is van haar tweede kindje.

"Phil en ik zijn verheugd om iedereen te laten weten dat we in september een tweede kindje verwachten", aldus Deignan, die drie en een half jaar geleden reeds haar dochtertje Orla op de wereld bracht. "We wilden altijd een groot gezin. Ik denk dat het het juiste moment is om opnieuw een kind te krijgen."

Ik heb als atlete nog altijd veel te geven

Dat betekent ook dat Deignan dit jaar de Tour de France voor vrouwen en de Commonwealth Games gaat missen. En mogelijk volgend jaar een eventuele eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen. Nadien keert ze wel terug naar de koers. "Ik heb als atlete nog altijd veel te geven." Haar ploeg gaat helemaal mee in het verhaal: Deignan heeft haar contract verlengd.

"Voor mij was het duidelijk dat als we opnieuw een baby zouden krijgen, dat ik dan nog altijd zou terugkeren naar het wielrennen", is dat helemaal wat de Britse voor ogen had. "Ik had nooit verwacht om doorheen mijn carrière twee zwangerschappen te beleven, maar er zijn ondertussen zoveel voorbeelden van succesvolle vrouwen die terugkeren naar de sport."