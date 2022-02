Gran Camino levert spektakel op: grote kleppers gaan strijd aan, Valverde gevloerd

In de Gran Camiño, een gloednieuwe rittenkoers die in 2022 zijn intrede doet op de wielerkalender, was het in rit 2 opnieuw een sterke koers.

De openingsetappe leverde nog een massasprint op, maar de tweede rit was meteen een heel andere zaak voor de renners. Onderweg van Bertamirans naar Mirador do Ezaro moesten heel wat hoogtemeters overwonnen worden door het peloton. Woods slaat dubbelslag Aan de renners die aan de meet voorin reden was dat ook duidelijk te zien. Michael Woods reed alleen over de meet, Valverde en Ruben Fernandez vervolledigden het podium. In de top-10 waren met onder meer Sosa, Fuglsang, Cepeda en Sepulveda nog heel wat klimmers present in de uitslag. Woods is ook de nieuwe leider.