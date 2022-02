VOORBESCHOUWING: Wout van Aert kan meteen op jacht naar zege op Vlaamse bodem in Omloop

Eindelijk is het weer zover: de Omloop, de eerste Vlaamse koers op de weg. Met Wout van Aert als favoriet, zoals dat in vele klassiekers of semiklassiekers het geval zal zijn, maar met ook de aanpassing van het parcours dat kan doorwegen.

Vorig jaar eindigde de Omloop Het Nieuwsblad al verrassend op een groepssprint, gewonnen door Davide Ballerini, en het is niet uitgesloten dat een herhaling van dat scenario zich voordoet. Met dan wel sowieso een andere winnaar. Door wegenwerken komt de Molenberg niet aan bod en dat is vaak de aanzet tot de finale. De Marlboroughstraat en Biesestraat moeten dat opvangen, maar het is nog maar de vraag of dat kan.

Als het een minder zware koers wordt, liggen enkele rappe mannen alvast op de loer voor een unieke kans om de Omloop op hun naam te schrijven. Al moeten ze dan wel zien te overleven, want in de finale duiken toch weer de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen op. Dan is het toch opnieuw afzien voor iedereen die geen kasseispecialist is. En dan nog. De start ligt zoals de traditie dat wil in Gent, de finish in Ninove.

FAVORIETEN

Sommigen kunnen een sterke finale rijden en zijn snel aan de meet. Bij zo'n combinatie denken we meteen aan Wout van Aert. Veel beter omringd dan vorige jaren en door het WK over te slaan al voldoende kunnen trainen én rust in het hoofd: Van Aert moet helemaal klaar zijn voor het wegseizoen. Hij kan zowat overal winnen in het voorjaar en dus ook in de Omloop Het Nieuwsblad.

© photonews

Een andere renner die de combinatie heeft om mee te doen voor de overwinning is bijvoorbeeld Sonny Colbrelli. Het is een grote vraag hoe scherp hij voor de dag komt, maar het is aanneembaar dat hij na zijn zege in Parijs-Roubaix de smaak van de klassiekers nu helemaal te pakken heeft. Matteo Trentin is nog zo'n lastige klant als hij er op het einde nog bij is, hij reed ook al sterk op Spaanse bodem.

Een argument waarom het zaterdag niet zou uitdraaien op de sprint, is omdat Quick-Step het doet met aanvallers. En bij Quick-Step maken ze altijd de koers. Kasper Asgreen lijkt een stukje voor te hebben op de anderen voor het klassieke voorjaar en dus ook voor de Omloop. Al mag ook van Lampaert en Sénéchal één en ander verwacht worden.

© photonews

Ook een ploeg die verschillende kaarten kan trekken: Lotto Soudal. Vooral omdat het in de goede flow zit en voort kan bouwen op een sterk seizoensbegin, waarin Tim Wellens een belangrijke factor is. Bovendien konden we vorig jaar niet naast de progressie bij Vermeersch en Van Moer. En bij Campenaerts is het dan weer de vraag hoe hij van zijn hoogtestage terugkomt.

ONZE STERREN VOOR DE OMLOOP HET NIEUWSBLAD:

**** Wout van Aert

*** Tim Wellens

** Kasper Asgreen - Sonny Colbrelli - Yves Lampaert - Florian Sénéchal

* Victor Campenaerts - Stan Dewulf - Søren Kragh Andersen - Alexey Lutsenko - Jasper Stuyven - Matteo Trentin - Brent Van Moer - Florian Vermeersch