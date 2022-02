Geen Wellens maar Campenaerts gelooft in Lotto: "We hebben nog altijd altijd zes renners die in uitstekende doen zijn"

Geen Tim Wellens aan de start van de Omloop. Bij Lotto zal het dus iets meer naar Victor Campenaerts kijken zijn. Campenaerts gelooft vooral in de sterkte van de ploeg. Ondanks de afwezigheid van Wellens telt Lotto Soudal nog altijd zes sterke renners, stelt 'Campi'.

"Dit was niet waar we op hoopten", zei Campenaerts voor de start van de Omloop in Gent over de wegens ziekte afzeggende Wellens. "Het is jammer. We hebben een uitgedokterd plan. Het had mooi geweest als het gewoon kon verlopen zoals gepland. Tim is er niet bij, maar we hebben nog altijd zes coureurs die in uitstekende doen zijn."

Lotto staat er dus nog altijd goed voor. "Ik weet niet hoeveel andere ploegen die hier met zeven starten kunnen zeggen dat ze zes renners hebben in uitstekende doen. Ik denk dat we nog altijd een zeer goede ploeg hebben. We moeten er niet over liggen: Tim Wellens was de kopman, de man die het meest beschermd was. Sowieso was het wel de tactiek om met open vizier te koersen en niet de lead-out om voor één man te doen."

OOK RAPPE MANNEN MEE

Wat betekent dat nu voor Campenaerts? "Of mijn kansen vergroten? Ik denk dat mijn kansen nog groter waren als er een man extra in de finale mee zat." Sowieso bleef het wel het plan om aan te vallen. "We gaan niet voor een gecontroleerde koers. We hebben snelle mannen mee als Jasper De Buyst en Florian Vermeersch. Zelfs als het een gecontroleerde koers is, hebben we dus nog wel kaarten in handen."

Geen Molenberg meer in het parcours: wat denkt Campenaerts daarvan? "Ik vind dat positief. Ik denk dat het parcours meer open is en er meer opties zijn voor aanvallen van ver. De Molenberg gooide de koers vaak op slot, omdat dat zo'n belangrijk punt was. Ook na het Vossenhol zijn er wat aanpassingen die de koers attractiever kunnen maken. Ander weer had om aan te vallen dan wel attractiever geweest."