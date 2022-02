Sagan reed nog nooit voor Quick-Step, maar: "Ze hebben me drie keer benaderd"

Het had niet veel gescheeld of Peter Sagan was renner van Alpha Vinyl Quick.Step. En dat tot driemaal toe.

Patrick Lefevere liet eerder al weten dat er afgelopen seizoen gesprekken aan de gang waren met de entourage van Peter Sagan maar dat de deal uiteindelijk toch afsprong. Met Peter Sagan komt namelijk ook een heel pakket van andere renners, mecaniciens, verzorgers... iets dat Lefevere niet graag ziet gebeuren. Als junior werd Sagan ook benaderd door Lefevere, toen was hij nog te jong. Maar de flamboyante ploegleider informeerde maar liefst drie keer in totaal. "Na mijn TInkoff-periode hebben we ook gepraat. Maar dat was hetzelfde verhaal als nu: te veel mensen rond je, te veel geld...", klinkt het bij Sagan in Het Nieuwsblad; Sagan en Lefevere, ondanks veel pogingen lijkt het toch niet meer dan een utopie te zijn.