Lotto Soudal ondanks alles blij met openingsweekend: "Acht op tien"

Lotto Soudal pakte met Caleb Ewan de tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Victor Campenaerts werd vijfde in de Omloop.

John Lelangue van Lotto Soudal zag dat de sprint in Kuurne niet echt goed geregeld was. “We misten een extra mannetje. Dat moest Sweeny zijn, maar die kende twee keer pech in de heuvelzone. Ach, Ik vind dat we een zeer goed openingsweekend achter de rug hebben”, zegt hij aan HLN.

“Ik geef de ploeg een acht op tien. Je mag ook niet vergeten dat we Tim Wellens misten nadat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag ziek werd: overgeven, diarree, amper drie uur slaap. Het was niet gepermitteerd om te starten. Gelukkig testte hij negatief op Covid en kan hij normaal starten in Strade Bianche.”

Lotto Soudal pakte veel punten voor het behoud in de WorldTour, maar Arkea-Samsic deed dat ook. “Ik heb het gezien. Voor mij blijft de essentie van koers: proberen te winnen en met durf rijden. De dag dat ik moet starten om enkel vier man in de eerste twintig van de uitslag te hebben, kan ik beter stoppen en een andere job zoeken.”