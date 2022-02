Victor Campenaerts legt uit wat zijn doel dit seizoen precies is

Victor Campenaerts reed zichzelf naar de vijfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Gezien alle pech zeker geen slechte prestatie.

Campenaerts reed twee keer lek, ging tegen de vlakte en moest van fiets wisselen, maar hij leek één van de weinigen die Wout van Aert kon volgen.

“Ik moest mij sparen voor de finale, maar toen die begon, had ik helaas al een finale gereden. Ik reageerde iets te laat toen Wout aanviel, daardoor kreeg ik het gat niet toe. Ik heb dan maar gegokt op een ereplaats”, zei Campenaerts aan Het Nieuwsblad.

Zelfs een podiumplek zat er nog in. “Had ik voor de spurt de voorlaatste bocht voor Colbrelli kunnen pakken, stond ik op het podium, maar ik ben geen sprinter. Vijfde was niet waar ik vooraf voor had getekend, maar gezien het wedstrijdverloop ben ik tevreden.”

De nieuwe man van Lotto Soudal licht ook nog eens zijn doelstellingen toe. “Mijn doel is een koers winnen op kasseien, met als laatste kans Parijs-Roubaix. De conditie is aanwezig, dat is duidelijk. Dus zonder tegenslag zullen er wel kansen komen om die zege te pakken.”