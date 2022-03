Geen begrip voor Vuelta voor Remco Evenepoel: "Presteren, dát moet hij"

QuickStep-Alpha Vinyl koos ervoor om Remco Evenepoel dit jaar de Ronde van Spanje te laten rijden en niet de Tour.

QuickStep stuurt Remco Evenepoel naar de Vuelta, een keuze die Johan Vansummeren helemaal niet kan begrijpen. “Remco behoort tot de topverdieners bij QuickStep. Dan moet hij de Tour rijden”, zegt Vansummeren in Het Belang van Limburg. “Want zeventig procent van zijn visibiliteit haalt een sponsor uit dié wedstrijd. Remco moet zich niet verschuilen. Presteren, dát moet hij.”

Ook Jelle Vanendert bekijkt het anders. “Ik denk dat ze hem vorig jaar beter de Ronde van Spanje hadden laten rijden in plaats van de Giro. Dan had hij meer tijd gekregen om klaar te zijn voor zijn debuut in een grote ronde. Nu heeft hij een hele winter stress gehad om terug te keren op een deftig niveau.”

“Bij de eerste weerbots had hij beter de stekker eruit getrokken en zijn rentree gemaakt op het moment dat het lichaam er helemaal klaar voor was. Pas op, ik heb begrip voor alle partijen: als renner wil je zo snel mogelijk weer in competitie treden en als ploeg wil je jouw grootverdiener opnieuw zien presteren.”