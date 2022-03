Tiesj Benoot moet na opgave in Strade passen voor Tirreno: "Last van mijn rug, linkerknie ligt helemaal open"

Er werd zo veel van Tiesj Benoot verwacht in de Strade Bianche. Een opgave later valt ook de Tirreno in het water voor de Belg van Jumbo-Visma. Benoot was een betrokken bij de massale horrorcrash op zo'n honderd kilometer van de aankomst.

Het eerste deel van de koers was prima verlopen voor Benoot. "Ik zat voor mijn gevoel goed in de wedstrijd. Het lukte me om op de gravelstroken vooraan te zitten. Op het moment van de val zat ik bij de voorsten van het peloton. Veel veiliger kun je voor mijn gevoel niet zitten. Helaas kon ik de twee vallende renners voor mij niet ontwijken."

Benoot en velen met hem kwamen onzacht in aanraking met de weg. "Een windvlaag zorgde ervoor dat we met zijn allen tegen het asfalt smakten. Mijn conditie was goed, dat had ik graag willen verzilveren. Voor nu is nu het zaak om snel te herstellen."

NIEUWE DOELEN

"Ik heb momenteel last van mijn rug", vertelde Benoot aan de aankomst in Siena. Daarom voorspelde de winnaar van de Strade van 2018 een moeilijke nacht. "Mijn linkerknie ligt ook helemaal open en kan niet gehecht worden. Het is nu dag per dag bekijken hoe het herstel verloopt, zodat ik hopelijk zo spoedig mogelijk nieuwe doelen kan stellen voor dit voorjaar." Er is reeds besloten dat Benoot door zijn val niet de Tirreno-Adriatico gaat rijden.