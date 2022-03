Duidelijke doelstellingen voor Lotto Soudal in Tirreno-Adriatico met twee kopmannen

Bij Lotto Soudal trekken ze met duidelijke doelstellingen en twee kopmannen naar Tirreno-Adriatico. Die kopmannen, dat zijn Tim Wellens en Calbe Ewan. Lotto stelt zijn hoop vooral op de vlakke etappes om ritsucces te kunnen boeken.

Caleb Ewan is zeer te spreken over de bezetting waarmee Lotto Soudal aan de start komt in Tirreno-Adriatico. "We zijn hier met bijna mijn volledige lead-outtrein. Alleen Jasper De Buyst ontbreekt. Sowieso wil ik dus voor etappezeges gaan in alle drie de sprintritten."

Voor de Australiër staat deze rittenkoers ook in het teken van Milaan-Sanremo. "Dat is mijn hoofddoel dit voorjaar. Deze wedstrijd is de laatste voorbereiding daarop. Als alles volgens plan verloopt, ben ik na deze week helemaal klaar voor de Primavera."

🇮🇹 Preview #TirrenoAdriatico 🇮🇹



Today @TirrenAdriatico starts with an individual time trial in Lido di Camaiore. Read about Lotto Soudal's ambitions for the week in our race preview 👇



💻https://t.co/6I5WuiPPsK pic.twitter.com/rSobtZIjaN — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 7, 2022

Eerst dus nog de Tirreno afwerken. Ook in het klassement in Tirreno-Adriatico hopen ze bij Lotto met Tim Wellens iemand te hebben die dicht kan eindigen. "De beslissing zal vallen in de voorlaatste rit", voorspelt Wellens. "Als ik daar sterk genoeg ben, zit een mooi eindklassement erin."