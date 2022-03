Valpartij zindert nog na bij Julian Alaphilippe: "Zal al blij zijn als ik Remco Evenepoel kan helpen"

Van de renners die bij de valpartij betrokken waren, maakte Alaphilippe de meeste sprongen. Evenepoel start aan de zijde van de wereldkampioen in de Tirreno-Adriatico. Gezien de huidige situatie is Alaphilippe bereid om zich vooral ten dienste van zijn ploegmaat aan te bieden.

Een dag na die massale crash in de Strade Bianche stond Alaphilippe in een digitaal gesprek de pers al te woord. De Fransman kon meteen een update geven. "Ik ben nog stijf en mijn rug doet zeer. Maar het komt wel goed, onder andere met een bezoek aan de kiné."

We weten allemaal waarom Remco erbij is

Die heeft hij inmiddels ongetwijfeld reeds achter de rug, want de start van de Tirreno komt eraan. Alaphilippe tempert de persoonlijke verwachtingen. "Ik ben geen kopman en al zeker niet de enige kopman. Kasper Asgreen is goed en we weten allemaal waarom Remco erbij is. Hij krijgt een hele ploeg rond zich, om voor het hoogst haalbare te gaan."

Gaat Alaphilippe dan zelf niet voor een bepaald resultaat? "Misschien vind ik nog wel een etappe op mijn maat, maar ik zal na mijn valpartij al blij zijn als ik Remco Evenepoel kan helpen."