Wout van Aert beseft dat hij met Jumbo-Visma iets speciaal realiseert: "Ik was ook verbaasd"

Vreugde alom bij Jumbo-Visma na de toch wel heel speciale overwinning van Laporte. Wout van Aert genoot ook met volle teugen. Eerst zelf de Omloop winnen en nu meewerken aan een demonstratie van het team: wat een seizoensbegin.

"We hadden het plan de koers hard te maken op de klim", deed Van Aert het relaas van de openingsetappe in Parijs-Nice. "We dachten dat dit zowel voor mijn winstkansen als voor het klassement voor Primoz Roglic een goede zet kon zijn. Christophe Laporte pakte vervolgens zo hard over van Nathan Van Hooydonck dat we iedereen meteen op de limiet zetten."

Ze moesten bij Jumbo-Visma vaststellen dat ze er iedereen af hadden gereden. "Ik was boven ook verbaasd dat we nog maar met drieën over waren", moest Van Aert eerlijk toegeven. "Dan is het gewoon vol naar de meet rijden."

Van Aert en Roglic besloten om de zege aan Laporte te laten. "Ik denk dat dit voor Christophe een prachtige overwinning is in eigen land, met de gele trui die daarbij komt kijken. Ik gun hem die overwinning van harte."