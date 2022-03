Caleb Ewan na sprintzege: "Vertrouwen neem ik mee naar Milaan-Sanremo"

Caleb Ewan won de derde etappe in de Tirreno-Adriatico in een massasprint in Terni.

Voor de Australiër was het de derde zege van het seizoen. Hij hield Arnaud Démare en Olav Kooij achter zich. Een vluchtpoging van Pogacar en Alaphilippe kreeg geen vrijgeleide. “Je kan deze jongens niet veel tijd geven”, zei Ewan in het flashinterview. “Daardoor verloor ik veel teamgenoten, maar ik wist als ik de goede wielen volgde, wat ik moest doen bij de finish. Daarom wilde ik dat mijn ploeggenoten ons terugbrachten, waarna ik het kon afmaken.” Alles staat voor Ewan op Milaan-Sanremo, die volgende week zaterdag gereden wordt. “Ik kom hier nu een aantal jaar, maar ik had vaak pech of misschien slechte vorm. Het was zeker een wedstrijd die ik graag wilde winnen, dus ik ben blij dat het vandaag is gelukt. Je wil het jaar altijd met een overwinning beginnen en ik ben blij hoe het jaar startte. Eén van mijn grote doelen is volgende week, dus ik neem veel vertrouwen mee naar daar.”