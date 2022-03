Wout van Aert pakt dubbel: Zege in tijdrit en leider in Parijs-Nice

Vierde keer goede keer voor Wout van Aert. Onze landgenoot heeft eindelijk prijs in Parijs-Nice.

Een tijdrit van 13,4 kilometer vormde het decor van de vierde etappe in Parijs-Nice. Rohan Dennis had lang de beste tijd, maar dan moesten de toppers nog komen.

De beste tijd was voor Wout van Aert, met twee seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Primoz Roglic. De derde plaats was voor Dennis. Opnieuw een volledig podium voor Jumbo-Visma.

In het algemeen klassement pakt Wout van Aert ook de leiderstrui. Die neemt hij over van zijn ploegmaat Christophe Laporte. Van Aert heeft nu 10 seconden voorsprong op Roglic. Laporte is derde op 28 seconden. Ook daar 1, 2 en 3 voor Jumbo-Visma.