Lotte Kopecky kijkt met grote ogen naar Shari Bossuyt: "Heel goede zet"

Het Belgische vrouwenwielrennen beleefde met de zege van Lotte Kopecky in de Strade Bianche een absoluut hoogtepunt.

De Belgisch kampioene was dan ook te gast in Extra Time Koers. Ze sprak er onder andere over de toekomst van het vrouwenwielrennen.

Een naam die daarbij zeker genoemd moet worden is Shari Bossuyt. Zij rijdt dit seizoen in de World Tour voor Canyon-SRAM en maakte ook de nodige indruk.

“Ik denk dat ze afgelopen winter een enorme stap vooruit heeft gezet. Ook de verandering van ploeg, naar Canyon-SRAM, was een goeie zet", zegt Kopecky.

De stap van de juniores naar de elite is niet eenvoudig. "Het is moeilijk als je van de junioren overkomt. De afstand is meer dan het dubbele en het niveau is heel hoog. Je kan dat niet vergelijken met 5 jaar geleden."