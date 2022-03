Ploeg waar Shari Bossuyt meter van is organiseert talentendag voor meisjes

Shari Bossuyt was onlangs nog beste jongere in een rittenkoers. Ze is ook meter van een ploeg die jonge meisjes meer wil aanzetten om te fietsen. Jonge Renners Roeselare hoopt op termijn een volwaardige damesploeg uit te bouwen.

Meter van die ploeg is dus Shari Bossuyt en zij zal er op zondag 13 maart ook bij zijn tijdens het ontdekkingsmoment. Onder leiding van Justine Louchaert en Use Laurens zal in Staden een talentendag plaatsvinden voor meisjes van 8 tot 16 jaar. Voor iedereen die geïnteresseerd is, is het komende zondag om 9u30 afspraak op de site van Gediflora. Er zal begonnen worden met een opwarming, er zullen behendigheidsoefeningen aangeleerd worden. Ook een tijdrit en spurtjes staan op de planning. Uiteraard kan een koersje als afsluiter ook niet ontbreken, om het competitieve aspect wat naar boven te brengen. Een mooie kans voor jong talent dat graag met de fiets rijdt om zich al eens te meten met Shari Bossuyt.