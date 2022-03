🎥 Na Pogačar haalt ook Remco Evenepoel zijn voetbalkunsten nog eens boven: jongleren gaat hem prima af

Wat hebben Tadej Pogačar en Remco Evenepoel gemeen? Ze haalden hun voetbalkunsten boven tijdens de Tirreno-Adriatico. Nadat eerst Pogačar aan de beurt was, mocht ook Remco Evenepoel met een voetbal jongleren voor een filmpje van Velon CC.

Evenepoel is in het verleden zelf nog voetballer geweest en dat was er wel aan te merken. Pogačar kwam tot vijf balcontacten, bij dat vijfde contact speelde Sloveen de bal wel netjes terug. Remco Evenepoel daarentegen hielde de bal vijftien keer in de lucht.

Ondanks dat hij tijdens het jongleren aangaf dat het geen evidentie was om dit met koersschoenen te doen. Evenepoel probeerde ook nog een ander trucje, maar dat ging de mist in. Desondanks blijft het een knap filmpje dat inmiddels op Instagram prijkt.

Het liefst zien we Remco Evenepoel uiteraard schitteren op de fiets. Al dient er naast de fysieke inspanning tijdens de koers ook tijd zijn voor ontspanning.