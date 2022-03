Afspraak voor Roglič & co op de Col de Turini: wat u dient te weten over de aankomst bergop in Parijs-Nice

Op de Col de Turini is het voor de favorieten kaarten op tafel leggen. Primož Roglič zal op de afspraak moeten zijn, net als de uitdagers van de huidige leider in Parijs-Nice. De aankomst boven op de top kan het klassement behoorlijk door mekaar schudden.

Nadat de renners uit een vallei komen op iets minder dan 35 kilometer van de aankomst, loopt het al gestaag weer omhoog. In de laatste vijftien kilometer kan het dan helemaal losbarsten. De Col de Turini is een beklimming van eerste categorie. Het is 14,9 kilometer lang klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3%.

De Col de Turini is een hoge bergpas in de Alpen in het departement Alpes-Maritimes, gelegen in het arrondissement Nice. Dat doet vermoeden dat de ontknoping in deze rittenkoers in zicht is en dat is ook zo. Zondag staat de laatste etappe van en naar Nice op het programma.

VRIESTEMPERATUREN BOVEN

De weersvoorspellingen liggen rond de 9 graden Celsius doorheen de dag, maar op de Turini zou er wel eens sprake kunnen zijn van vriestemperaturen. De berggeiten die goed tegen de koude kunnen, mogen dat daar bewijzen. Als de situatie in het eerste deel van de rit niet grondig verandert, arriveert Primož Roglič aan de voet van de klim met een voorsprong van 39 seconden op Simon Yates en 41 seconden op Latour in het klassement.