De Gendt over betere sfeer bij Lotto: "We gingen karten, maar tegen dat je mocht beginnen, was je eigenlijk al te zat"

De betere resultaten bij Lotto komen mogelijk door ook een betere sfeer. Volgens Thomas De Gendt is die er zeker en vast. De Gendt ziet een groep die meer aan mekaar hangt. Vanaf de eerste teambuilding zag de aanvaller pur sang dat het goed zat.

De Gendt doet het verhaal over die teambuilding in Het Laatste Nieuws. "We gingen karten in Herentals, maar omdat we met zo veel waren, moesten we lang wachten. En er was Tripel Karmeliet. Tegen dat je mocht beginnen, was je eigenlijk al te zat. Zulke dingen. Dat hebben we gemist de voorbije twee jaar."

Er is toch een drankverbod bij Lotto? Wat is daar dan mee gebeurd? "Aangepast. Tijdens de koers drinkt er niemand, maar op stage is er weer meer vrijheid. Ook het personeel wordt niet meer scheef bekeken als ze na hun werk een keer iets drinken. Dat is ook plezanter voor hen."

In de Giro wil ik in topvorm zijn

Hoe zit het met de eigen persoonlijke doelstellingen? "In de Giro wil ik in topvorm zijn. Als ik mijn kans krijg, ga ik ze niet laten liggen. Maar winnen zal moeilijk zijn. De rest is niet trager beginnen rijden, en ik ben niet rapper beginnen rijden. Het is misschien belangrijiker dat ik mijn ervaring doorgeef, aan zo'n Maxim Van Gils bijvoorbeeld."

De Gendt zou er geen probleem mee hebben als zijn rol tot datgene beperkt blijft. "Als zo'n jonge gast sterker is, wil ik me best opofferen en mijn eigen ambitie opzij zetten. Ik heb mijn palmares gemaakt, ik heb niks meer te bewijzen. Als ik nu nog iets win, is het aanvulling."