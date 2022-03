Jasper Philipsen stuurt berichtje met update naar José De Cauwer na uitlatingen op tv: "Zeg dat eens aan Renaat"

Heel wat renners in het peloton zijn ziek en ook Jasper Philipsen ontsnapte er niet aan. Hij startte vrijdag niet meer in Parijs-Nice en is wel degelijk ziek.

Jasper Philipsen gaf vrijdag zelf aan dat hij niet meer kon starten in de zesde etappe van Parijs-Nice. Renaat Schotte hoopte dat een en ander mogelijk uit voorzorg zou zijn. Maar het is wel degelijk ernstig bij de renner van Alpecin-Fenix. Dat gaf hij mee aan José De Cauwer via een bericht. Ziek "Zeg eens tegen Renaat dat ik wel degelijk ziek ben", klonk het in de liveuitzending op Sporza. "Al twee dagen koorts." "Met een dekentje en een koffietje of een theetje met honing erbij", aldus nog De Cauwer. Het zal afwachten worden of hij klaar raakt voor Milaan - San Remo.