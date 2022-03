Vansevenant klautert naar top 15 in bergrit Parijs-Nice: "Klim drie kilometer te lang, jongerentrui had prachtig geweest"

Ook voor Mauri Vansevenant was het op de tanden bijten op die famauze berg in Parijs-Nice, de Col de Turini. Vansevenant ging lang mee met de beteren. Uiteindelijk bleek de klim iets te zwaar en vooral iets te lang. De West-Vlaming kwam als vijftiende over de streep.

"Op het einde was het gewoon op", gaf Mauri Vansevenant eerlijk toe bij VTM Nieuws. "Het zag er nochtans lang heel goed uit, maar dan zie je dat ik toch een beetje tekort kom momenteel. Weinig aan te doen. De klim was drie kilometer te lang voor mij." Vansevenant staat nu tweede in het jongerenklassement, achter zijn voormalige ploegmaat João Almeida. Graag had de jonge Belg de witte trui overgenomen. "Ik was daar mee bezig ja, dat had prachtig geweest. Spijtig, maar niks aan te doen." GEEN ILLUSIES Vansevenant weet dat er nog een kans aankomt voor klimmers in Parijs-Nice, maar maakt zich weinig illusies. "Dat wordt nog moeilijk, denk ik."