Pogačar heeft tweede drietand beet en zet 'perfect seizoen' verder: "Milaan-Sanremo volgende uitdaging"

Net als vorig jaar gaat de drietand naar Tadej Pogačar na de Tirreno. Is Milaan-Sanremo ook iets voor hem? In deze vorm zou je denken van wel. Immers, Pogačar heeft dit jaar al elke koers gewonnen waar hij aan de start kwam: UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico.

Pogačar was eigenlijk voor aanvang van de laatste rit al zegezeker. "Ik heb van de slotetappe genoten en het was in het algemeen een geweldige week. Ik was gefocust tot op het einde. Dat moet je zijn, want tot je over de streep komt, is het nooit voorbij."

Ik ben verheugd met tweede eindzege in Tirreno-Adriatico

Het is een eindzege met glans, want twee keer toonde Pogačar ook in een rit dat hij de beste van het hele pak was. "De twee ritzeges waren heel mooi. In Elke koers is het geweldig als je kunt winnen. Ik ben verheugd met mijn tweede eindzege in Tirreno-Adriatico."

En wat volgt er nu voor de Sloveen van UAE? "Ik ga nu een paar dagen rust nemen en dan kijk ik vooruit naar Milaan-Sanremo, de volgende uitdaging." De rest is gewaarschuwd.