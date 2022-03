Eddy Merckx (als er iemand is die het mag zeggen ...) is duidelijk: "Hij is goed op weg om de nieuwe Merckx te worden"

Wil de nieuwe Eddy Merckx dan nu opstaan? Jaarlijks worden er wel vergelijkingen gemaakt in het profpeloton, nu is ook Eddy Merckx zélf zover gekomen.

En het gaat dan niet over Remco Evenepoel, maar wel over Tadej Pogacar. De jonge Sloveen blijft maar indruk maken, afgelopen weken ook in de Strade Bianche en de Tirreno Adriatico.

Fantastische jongen

"Hij is goed op weg om de nieuwe Merckx te worden", is Eddy Merckx duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Het is een alleskunner. Maar ik heb die uitspraak al vaak gehoord, we zullen zien aan het einde van zijn carrière. Maar ik hoop het voor hem."

"Milaan - San Remo kan hij zaterdag al winnen, de Ronde van Vlaanderen ook. Het is een fantastische jongen, geen dikkenek. Hij spreekt niet, hij doet het met de benen. Ik was ook geen grootspreker."