Jurgen Van Den Broeck neemt het op voor Remco Evenepoel: "Helaas pinnen de mensen zich al te vaak vast op een resultaat"

De laatste Belg die een podium haalde in de Tour de France? Jurgen Van Den Broeck (39) weet wat de dromen zijn voor Remco Evenepoel.

In de Tirreno ging Remco Evenepoel ietwat ten onder en verloor hij vier minuten op Tadej Pogacar. "We mogen niet te snel conclusies trekken uit die elfde plaats", aldus Van Den Broeck tegen Het Laatste Nieuws.

"Remco is nog jong. Heel jong zelfs. Goed, Pogacar is dat ook, maar die zijn motor is nog net iets groter. Ik vind dat we Evenepoel nog altijd tijd moeten geven."

Limieten ontdekken

"Tijd om zichzelf en zijn limieten verder te ontdekken. Helaas pinnen de mensen zich al te vaak vast op een resultaat en als dat dan eens tegenvalt, is het vooral dat wat onthouden wordt."

"De realiteit is dat je als renner niet enkel en alleen goeie dagen hebt. Een rondecarrière uitbouwen is een proces van jaren."