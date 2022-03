Eindelijk! Mark Cavendish kan nog eens winnen in Italië en schrijft Milaan-Turijn op zijn naam

Het was al jaren geleden dat Mark Cavendish op Italiaanse bodem won, maar in Milaan-Turijn was het prijs.

De koers die normaal in het najaar gereden wordt werd tussen de Strade en Milaan-Sanremo op de kalender ingepland. Zonder de Superga, waardoor het zo goed als zeker was dat een sprinter met de bloemen zou gaan lopen. Enkele vluchtpogingen leverden niet veel op. De laatste kopgroep werd op 19 kilometer van het einde bij de lurven gevat. Bettoil probeerde het en kreeg Ben Healy mee. Die laatste probeerde nog even alleen, maar op 4 kilometer van het einde zat ook dat avontuur erop. Morkov zette Cavendish perfect af. Hij sprintte naar de zege, voor Bouhanni en Kristoff.