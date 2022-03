Kans voor Mark Cavendish in Milaan-Turijn om bij te blijven en zijn derde overwinning van het seizoen te behalen

Eén van de kanshebbers voor de overwinning in Milaan-Turijn is Mark Cavendish. Voor hem is dit vanwege verscheidene redenen een belangrijke wedstrijd.

Een eerste belangrijke reden kan zijn vanwege de status van de wedstrijd. Milaan-Turijn werd voor het eerst gereden in 1876 en is zo de oudste wielerwedstrijd ter wereld. Van Mark Cavendish is geweten dat hij zich wel bewust is van de wielergeschiedenis. Milaan-Turijn staat nog niet op zijn palmares, het was in het verleden een zwaardere wedstrijd. Het zou toch weer een mooie koers zijn die hij kan afvinken als hij wint.

Daarnaast zou het misschien ook enigszins een revanche op zichzelf zijn. Mark Cavendish heeft immers een behoorlijke anonieme Tirreno-Adriatico achter de rug. Zich mengen in één van de massasprints zat er niet in. Dat wordt in Milaan-Turijn wel van hem verwacht. In de Ronde van Oman en de UAE Tour won Cavendish overigens wel al een rit.

IN BALANS MET JAKOBSEN

Lang niet slecht, maar om later in het seizoen een Tour-selectie te verdienen, zal het straffere werk nodig zijn. Cavendish ligt daarvoor immers in balans met Fabio Jakobsen en die gaat gezwind van de ene sprintzege naar de andere. De Nederlander zit al aan zes stuks. Tijd dus voor Cavendish om zijn derde overwinning in 2022 op de tabellen te brengen.