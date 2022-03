Mark Cavendish moet lachen met statistiek: "Toepasselijk dat ik oudste winnaar ben van oudste koers ter wereld"

Woensdag was Mark Cavendish de snelste in Milaan-Turijn, een koers die al sinds 1876 wordt georganiseerd en zo de oudste wielerwedstrijd op de kalender is. Dat gegeven heeft ook Cavendish meegekregen. "Het is moeilijk om te geloven dat ik de eerste Brit ben die Milaan-Turijn wint", schrijft Cav op Twitter.

En dan is er nog een ander statistiekje bij het bekijjken van de erelijst die Cavendish wel amusant vindt. "Het is toepasselijker dat ik nu de oudste winnaar ben van de oudste koers ter wereld!" Een bijpassende emoji is er ook aan toegevoegd.

Hard to believe I’m the 1st British rider to win Milano-Torino. Think it’s more adequate that I’m now the oldest winner of the oldest bike race in the world! ­čśé

But owe it all to my @qst_alphavinyl boys. What an absolute honour to call them teammates. Pure class pic.twitter.com/DIadcAyBn2