Nummer 2 uit Nokere Koerse klopt De Bondt en juicht wél in GP de Denain, Roglič maakt indruk op de kasseien

In Nokere Koerse was het net niet, in de GP de Denain net wel! Nadat onder meer Primož Roglič de koers kleur gaf op de kasseien, draaide het toch uit op een groepssprint en juichte een Duitser van Cofidis.

Een opvallende naam aan de start was die van Primož Roglič. In de Tour wacht later dit jaar ook een kasseienrit en in de GP de Denain van 2022 zitten twaalf kasseistroken, goed voor 20 kilometer aan kasseien. Roglič kwam alvast een keertje oefenen. Uiteraard waren het wel andere namen die in de vroege vlucht meegingen: Terpstra vergezelde Belgen Fretin, Vermeulen en Paillot. Ook De Tier reed er naartoe.

De kopgroep had een voorsprong van meer dan vijf minuten bij het aanvatten van de kasseistroken. Vermeulen en De Tier haakten daar als eersten af, ze kregen al snel het gezelschap van Hugo Page. Ook Capiot, Guégan, Urianstad en Urruty maakten de aansluiting. Deze groep met achtervolgers zou echter al rap opgeslokt worden door het peloton.

VERSNELLING TURNER ZORGT VOOR NIEUWE KOPGROEP

Vooran was Paillot de volgende die moest passen. Terpstra en Fretin zouden het met hun tweetjes ook niet kunnen uitzingen. Na een versnelling van Turner ontstond er een nieuwe kopgroep en wie was er ook mee? Juist, Primož Roglič. Net als Damien Touzé, Jhonatan Narváez en Magnus Sheffield. Voor Roglič was het dus zeker al een geslaagde repetitie.

Het peloton maakte wel volop jacht in de slotkilometers. Narváez hield het het langste vol vooraan, maar ook de Ineos-renner was gegrepen onder de rode vod. Sprinten dus maar. Dries De Bondt gooide zich er tussen voor Alpecin-Fenix en werd knap tweede. Maximilian Walscheid bleek echter de snelste, woensdag was de Duitser nog tweede in Nokere Koerse achter Tim Merlier.