Viervoudig winnaar Milaan-San Remo ziet Belg zich wat verstoppen: "Je moet slim zijn en hij is een slimme renner"

"Ik hoor niet bij de topfavorieten, maar wel in het kransje eronder", zegt Jasper Stuyven bij VTM. Daar is viervoudig winnaar Erik Zabel het roerend mee eens. Hij bestudeerde de voorbereiding van Stuyven en zag dat hij goed is.

"Ik heb zijn uitslagen in Parijs-Nice even bestudeerd. Hij reed opvallend makkelijk bergop. Een goed teken. Een slimme renner weet dat hij zich een beetje moet verstoppen wil hij als underdog een kans maken in Milaan-Sanremo. En Stuyven is een slimme renner", zegt Zabel in Het Nieuwsblad.

Al had hij wel wat meer hulp vanuit de ploeg verwacht. "Wel raar dat zijn ploegmaat Mads Pedersen er niet bij is. Hij is snel en hij is in vorm. Ik begrijp dat je als renner wil pieken en daarom selectief bent in je wedstrijden. Maar dit is niet uit te leggen. Zeker op een moment dat Pogacar bewijst dat je van wedstrijden rijden zeker niet slechter wordt. De oude regel dat koersen nog altijd de beste training is, gaat nog altijd op.”