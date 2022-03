Allan Peiper wikt en weegt de kansen van Jasper Philipsen om Milaan-Sanremo te winnen

Als Milaan-Sanremo morgen even goed wordt als alles wat er al over gezegd en geschreven is, dan krijgen we een absolute topkoers.

Na Parijs-Nice zijn er toch wel wat vraagtekens bij Jasper Philipsen. “Voor aanvang van de Koers naar de Zon stond Philipsen hoog op elk favorietenlijstje voor Sanremo”, zegt Allan Peiper aan HBVL. “Hij verliet de UAE Tour met de status van snelste sprinter. Maar dan kwam hij ten val in Parijs-Nice waarbij hij diverse schaafwonden en kneuzingen opliep. Na vijf dagen gaf hij wegens ziekte op. Gelukkig is hij inmiddels voldoende hersteld om te starten en zijn de wonden aan zijn linkerheup genezen. Maar zijn aanloop was verre van ideaal.” Maar er zijn nog andere kandidaten uiteraard, als Philipsen alles overleeft en mee in de finale zit. “Dan wordt Caleb Ewan zijn grootste belager. Al vlak ik ook oud-winnaar Alexander Kristoff niet uit. Die kan na 300 km nog altijd aan een enorm hoog vermogen sprinten. En tja, Wout… Die kan onderweg reageren op aanvallen van Pogacar en co en alsnog een verbluffend sterke sprint neerzetten.” Een podiumplaats zit er dus zeker in voor Jasper Philipsen, maar dan moet alles wel heel goed uitdraaien voor de Limburger.