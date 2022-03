Pedersen weet wie te volgen en heeft met Stuyven gepraat: "Pogačar en Van Aert zijn de mannen in de spotlights"

Niet Stuyven, wel Pedersen is de kopman van Trek-Segafredo in Sanremo. Pogačar en Van Aert blijven wel de topfavorieten, daar verandert niets aan. Uiteraard wil ook Pedersen wel iets uit de brand slepen.

Milaan-Sanremo maakte geen deel uit van de planning voor Mads Pedersen. De Deen is nu wel opgeroepen als vervanger van Jasper Stuyven. "Onzekerheid en veranderende plannen zijn deel van de job. Je moet dat accepteren en daar klaar voor zijn. De ploeg had me nodig en hier ben ik."

NIETS IS ONMOGELIJK

En niet vergeten: Pedersen was uitstekend bezig. "De goede vorm en resultaten uit Parijs-Nice geven me vertrouwen. Niets is onmogelijk, ook al is het mijn eerste keer in deze koers. Pogačar en Van Aert zijn de mannen in de spotlights. Zij reden supersterk in respectievelijk Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Hun wielen volgen, is zeker een goede aanpak."

"Ik heb gisteren met Jasper Stuyven gesproken", verklapt Pedersen. "Het is zonde dat hij zijn titel niet kan verdedigen. Ik had vorig jaar hetzelfde gevoel in Gent-Wevelgem. Meer herstel en klaar zijn voor de koersen in België, is de prioriteit. Hij zal sterker terugkomen. Ons gesprek was ook een kans voor mij om wat inzicht te krijgen in de koers van vorig jaar, vooral inzake positionering voor de sleutelmomenten."