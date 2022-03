Trainingsmaatje van Van der Poel verwacht er wel wat van: "Als Mathieu aan de start komt, zal dat met ambitie zijn"

De hele wielerwereld is in blijde verwachting, nu Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo van start zou gaan. Een trainingsmaat schat in in welke mate Van der Poel er klaar voor is.

De 23-jarige Wout van Elzakker uit het opleidingsteam van Bahrein trainde samen met Van der Poel in Spanje. "Mathieu maakte daar een goeie indruk op me", vertelt Van Elzakker aan Sporza. "Op bepaalde klimmetjes testte hij al eens flink de benen - ik denk dat de Strava-waardes voor zich spreken. Het was trouwens altijd Mathieu die de trainingsrondjes uittekende. Meestal met flink wat hoogtemeters om bepaalde prikkels te krijgen." Ondertussen waren de mannen die anders zijn concurrenten zijn al volop aan het koersen. "Of Mathieu wel de andere koersen volgde? (lacht) Op de dag van de Omloop zei hij dat-ie het niet hoefde te zien, maar volgens mij is de livestream toch even aan geweest. Voor de rest was hij helemaal op zichzelf geconcentreerd." EEN SPECIALE Zou van der Poel al brokken kunnen maken bij een eventuele deelname aan Milaan-Sanremo? "Als Mathieu straks ergens aan de start komt, zal het sowieso met ambitie zijn. Voor winst? Dat is speculeren. Al weet iedereen dat Mathieu een speciale is, hé."