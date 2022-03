VOORBESCHOUWING: Van Aert moet Pogačar volgen op Poggio om tweede Milaan-Sanremo te kunnen winnen

Met Wout van Aert en Tadej Pogačar zijn er twee duidelijke topfavorieten voor Milaan-Sanremo. Pronkt één van hen beiden zaterdag op het podium of gaat een derde hond met het eerste Monument aan de haal?

Toeslaan in de Monumenten, het is dé wens van Wout van Aert. Liefst in de Ronde of Parijs-Roubaix, maar het mag uiteraard ook al in Milaan-Sanremo, een koers die hij al gewonnen heeft. De manier waarop Van Aert bergrop reed in Parijs-Nice, doet het beste verhopen voor de Cipressa en de Poggio. Zijn sprint is misschien nog niet op scherp gesteld. Wellicht heeft hij die nodig. In 2020 klopte hij Alaphilippe in een spurt met twee.

Alleen toekomen is geen evidentie. Als één man het kan, is het misschien Tadej Pogačar. Enkele maanden geleden hadden wenigen aan hem gedacht als topfavoriet voor La Primavera, maar de Sloveen rijdt zo indrukwekkend dat hij kandidaat-winnaar is in zowat elke grote koers. Pakt de UAE-renner straks uit met een splijtende demarrage op de Poggio? Of is het toch niet zo simpel om ook in Sanremo plots voor winst te gaan?

© photonews

Milaan-Sanremo ging ook een mooie kans voor Lotto Soudal op een grote overwinning. Caleb Ewan imponeerde vorig jaar op de Poggio en had van La Primavera zijn eerste grote doel van het jaar gemaakt. De Australiër is echter één van de vele renners die ziek is en moet verstek geven. Dan toch maar die strive for five van Gilbert een allerlaatste kans geven?

© photonews

Voorts is het koffiedik kijken wat ze bijvoorbeeld bij Ineos gaan doen. Met Elia Viviani en Ethan Hayter hebben ze twee snelle mannen. Tom Pidcock kan zich mogelijk roeren op de Poggio en ook Filippo Ganna heeft naar Milaan-Sanremo uitgekeken. De Italiaan zou meer een vrije rol krijgen. Afwachten wie over de juiste timing beschikt voor zijn aanval of sprint in te zetten, zoals bij Jasper Stuyven vorig jaar het geval was.

De titelverdediger komt zelf niet aan de start, net zoals ex-winnaar Alaphilippe. Bij Quick-Step moeten ze erop rekenen dat de snelle Jakobsen kan overleven. Sagan is met een conditionele achterstand aan het seizoen begonnen, maar rijdt steevast naar een ereplek in Sanremo, zelfs als hij niet goed is. Ook hem geven we een ster. Tegenover de lange lijst met afwezigen staat de deelname van Van der Poel. Kan hij stunten?

ONZE STERREN VOOR MILAAN-SANREMO:

**** Tadej Pogačar - Wout van Aert

*** /

** Michael Matthews

* Filippo Ganna - Fabio Jakobsen - Mads Pedersen - Jasper Philipsen - Peter Sagan - Mathieu van der Poel