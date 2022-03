Sven Nys spreekt zich uit over de fameuze 'dropper post': "Ik denk niet dat ze het zullen afschaffen"

De fameuze 'dropper post' zou mee het verschil gemaakt hebben in Milaan-Sanremo. Sven Nys is welbekend met het technische snufje waarover winnaar Mohorič zich lovend uitliet na de klassieker.

"Zo'n dropper heeft twee functies", legt Sven Nys uit bij Sporza. "In de mountainbikesport kunnen renners nadat ze hun zadel hadden laten zakken ver achter hun zadel gaan hangen om hun zwaartepunt te verplaatsen. Zo kunnen ze veel meer risico's nemen en zijn ze veel flexibeler en wendbaarder op rotsen of steile afdalingen. In de tweede plaats staat zo'n dropper ook toe om veel lager op de fiets te gaan zitten."

Dat moet meer aerodynamica opleveren, zoals bij de bovenbuistechniek, die inmiddels verboden is op de weg. "Met die techniek probeerden ze de luchtweerstand te minimaliseren en daar daal je gewoon veel sneller mee. Als je nu met een dropper je zadel naar beneden kan brengen, dan kan je hetzelfde effect creëren. Ik ben er zeker van dat dit systeem algemeen gebruikt zal worden."

De zadelhoogte is een persoonlijke keuze

Zou het wel mogen dat sommige renners daar zo'n voordeel uithalen? "Of het toegestaan is? Ik denk niet dat er een regelgeving rond is en ik denk ook niet dat ze het zullen afschaffen. De zadelhoogte, dat is toch gewoon een persoonlijke keuze. Als je vertrouwen hebt in zo'n systeem, dan kan het niet alleen fysiek maar ook psychologisch een voordeel zijn, dat de concurrentie niet heeft."

Maar de hamvraag: is het nu echt die 'dropper post' die beslist heeft over winst of verlies in Milaan-Sanremo? "Het is altijd de sterkte van de renner die de doorslag geeft, maar bij topsport zit het in de details en dat heeft Mohorič in Sanremo laten zien."