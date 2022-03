Verklaring gekend voor het door het ijs zakken van Tom Pidcock tijdens Milaan-Sanremo

Een opvallend beeld tijdens Milaan-Sanremo: Tom Pidcock zakte helemaal ineen en moest nog voor de laatste twee klimmetjes de rol lossen in het peloton. Dat hadden we niet verwacht.

Ondertussen is er ook meer duidelijk over waarom het zo'n matige prestatie was van Pidcock, die de rest op de Capo Berta al moest laten gaan. Terwijl hij normaal gezien toch zeker in staat moet zijn om de klimmetjes voor de Poggio te overleven.

"Tom voelde zich niet goed. Na de Turchino kreeg hij last van maagproblemen", vertelde Matteo Tosatto, ploegleider bij Ineos, aan VeloNews aan de aankomst in Sanremo. "Hij vertelde ons dat onmiddellijk en ook dat hij een slechte dag kende."