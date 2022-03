Michael Matthews verslaat Sonny Colbrelli in lastige sprint in openingsetappe in Catalonië

Sonny Colbrelli en Michael Matthews waren de twee grote kanshebbers in de openingsrit in Catalonië en maakten het ook waar. Matthews bleek op de lastige aankomst toch de sterkste en snelste.

Caicedo sprong mee met Juul-Jensen. Dat was nog niet de goede vlucht, de volgende wel. Caicedo zat er opnieuw bij en kreeg ditmaal het gezelschap van Jetse Bol, Soto, Canal, García en Brenner. Een ruime achtervolgende groep sloot aan: zo werd een kopgroep van 25 man gevormd. Een te groot risico voor het peloton, dat orde op zaken stelde.

SERRY MEE IN DE AANVAL

De bedrijvige Caicedo zette alweer een volgende aanval op. Met Serry ging een Belg mee in de aanval. Admirail, Delacroix, Hvideberg en Molenaar hadden hetzelfde idee. Serry, Hvideberg en Admirail bleken de sterkste vluchters, maar kochten daar weinig voor. Bahrein en Jumbo-Visma haalden iedereen terug.

Het was vervolgens uitkijken wie de eindsprint in de lastige slotkilometer naar zich toe kon trekken. Colbrelli en Matthews spurtten elk aan een kant van de baan. Het was echt wel superlastig. De Australiër beet op de tanden en had dan toch nog het meeste kracht over aan het eind.