BORA-Hansgrohe met drie sprinters in Minerva Classic Brugge-De Panne

Drie sprinters stuurt BORA-Hansgrohe woensdag het veld in voor de Minerva Classic Brugge-De Panne.

Vorig jaar won Sam Bennett en ook dit jaar is hij van de partij. Ook Jordi Meeus en Danny van Poppel rijden met hem mee. Het drietal had de voorbije dagen en weken af te rekenen met ziekte, waardoor ze enkele koersen aan hun neus voorbij zagen gaan.

"Het is afwachten hoe die drie hersteld zijn na ziekte. Sam Bennett kon niet starten in Milaan-Sanremo. Net als meer dan de helft van het peloton van Parijs-Nice werd hij ziek na de Franse rittenkoers. Jordi Meeus kreeg eveneens af te rekenen met ziekte en moest afmelden voor zijn voorziene drieluik 'Nokere-Denain-Bredene'. Danny van Poppel reed Sanremo maar was niet topfit. Sam Bennett is natuurlijk de laatste winnaar van Brugge-De Panne en dus zal hij wellicht een voorkeur krijgen op de rest. We kunnen natuurlijk nog altijd bijsturen in de koers zelf", klinkt het bij sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx.

De Moeren zullen normaal ook dit jaar geen scherprechter zijn. "Dat was vorig jaar zo en dat zal wellicht morgen niet anders zijn. Maar wat is er nu mis met een groepssprint? Veel ploegen hebben baat bij een massaspurt. Buiten Caleb Ewan is iedereen hier wel present wat betreft de topsprinters denk ik. Een mooie test is dit. De eindmeet is er ook een die een koninklijke sprint toelaat. Een laatste rechte lijn van meer dan 700 meter. We zullen daar een mooie winnaar krijgen en hopelijk draagt die een shirt van BORA-Hansgrohe."