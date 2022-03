'Geduld van Toon Aerts wordt op de proef gesteld: pas volgende maand behandeling van het B-staal'

Voor Toon Aerts is het nog altijd wachten op de behandeling van zijn B-staal, nadat de veldrijder eerder positief testte op Letrozole Metabolite.

De positieve test van Aerts werd op 15 februari bekendgemaakt en enkele dagen later verstuurde zijn management een aanvraag tot een B-staal. Volgens Het Laatste Nieuws is dat B-staal meer dan een maand later nog altijd niet behandeld.

Peter Van Eenoo, hoofd van het antidopinglab in Gent, legt uit waarom deze vertraging optreedt. "Normaal gezien wordt er gemikt op een periode van 8 dagen, maar door de corona-drukte, uitval van personeel en nood aan nieuwe onderdelen kan het tegenwoordig tot een maand duren."

6 APRIL

Of langer dan een maand dus. Ook nu is het nog enkele weken geduld koesteren. Het B-staal van Aerts kan pas op 6 april door een labo in Keulen onderzocht worden. Uiteraard kan de uitslag van dat staal grote gevolgen hebben voor de kans voor Aerts om zijn naam te zuiveren.