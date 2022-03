Duidelijkheid over de grote doelstellingen van Julian Alaphilippe

De Vlaamse voorjaarsklassiekers komen eraan, maar dat is zonder Julian Alaphilippe van QuickStep-Alpha Vinyl.

Geen wereldkampioen Alaphilippe in de Vlaamse koersen dit voorjaar. Een bewuste keuze van de Fransman en QuickStep-Alpha Vinyl.

“Hij wil absoluut winnen in Luik-Bastenaken-Luik”, zegt Patrick Lefevere aan L’Equipe. “Hij verzekerde ons dat hij zichzelf twee jaar de tijd zou geven om te slagen, dus we wachten af. Op een dag keert hij zeker terug naar Vlaanderen.”

“We willen Julian echter ook een keer in de Giro zien, hij moet niet tevreden zijn met de Tour. Met de regenboogtrui moet hij als Fransman natuurlijk de Tour doen, maar volgend jaar zullen we erover nadenken om hem de Giro te laten doen. Ik denk dat het een race is die hem past, het is nerveus en agressief. Objectief gezien denk ik dat hij de Tour nooit kan winnen.”