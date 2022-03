Lampaert nog steeds niet terug in koers: "Dan wil ik 100% zijn, alles daarvoor wacht ik met bang hartje af"

Yves Lampaert neemt geen risico's en zal er ook in de E3 nog niet bij zijn. Zondag start hij normaal gezien wel in Gent-Wevelgem.

Yves Lampaert werd ziek in Parijs-Nice, zoals heel veel renners. En dus wil hij geen risico's nemen, zeker niet na het geval Colbrelli.

Bang hartje

"Uiteindelijk is het beter dat iedereen weet dat ik ziek ben en niet kan koersen. Liever dat dan wat te kwakkelen en dat de buitenwereld zich afvraagt wat er eigenlijk aan de hand is met diejen Lampaert. Tempo rijden lukt al, versnellen nog niet", aldus Lampaert in Het Nieuwsblad.

“Ik reken erop dat ik tegen Parijs-Roubaix (17 april) honderd procent ben. Maar ­alles daarvoor? Dat wacht ik met een bang hartje af."