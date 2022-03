Sarah ziet haar man opnieuw winnen: "Superleuk om te zien hoe Wout opfleurt als hij Georges ziet voorbij de meet"

Echtgenote Sarah De Bie en zoontje Georges zijn er al aan gewend: Wout van Aert doet mee aan de koers en Wout van Aert wint. Lijkt simpel, maar er kruipt uiteraard veel werk in.

"Deze stond nog niet op zijn lijstje. Plezant om die eraan toe te voegen", vertelde Sarah De Bie bij VTM na de E3-prijs. "Ook omdat de ploeg supergoed gereden heeft. Ik denk dat ze bewijzen hoe goed ze aan mekaar hangen en hoe ze op mekaar zijn ingespeeld. Het is gemakkelijk om het vooraf te zeggen, maar het doen is nog iets anders. Ik vind het supermooi om te zien."

En zoals zo vaak zocht Wout van Aert aan de aankomst ook zoontje Georges op. "Georges hangt superhard aan Wout. Ik vind het superleuk om te zien hoe hard Wout opfleurt als hij Georges dan ziet voorbij de meet. Daarvoor doe ik het."

We proberen Wout zo veel mogelijk te steunen

Wie weet geeft het Wout toch nog dat extra procentje. "Wout is een familieman en we proberen hem daarin zo veel mogelijk te steunen. Misschien helpt het een beetje dat wij aan de aankomst staan." Sarah beseft wel dat het niet als een gewoonte mag beschouwd worden, al die zeges. Wout moet er immers ook wel keihard voor werken. "Het lijkt vanzelf te gaan, maar dat is absoluut niet het geval."