Levende legende Fabian Cancellara zag in E3 al hoe goed Girmay was: "Daar kan je niet pokeren, dat is puur talent"

De overwinning van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem deed bij velen de mond openvallen. Ook bij legende Fabian Cancellara, en ook weer niet...

Cancellara won in zijn carrière 3x de Ronde van Vlaanderen en ook 3x Parijs-Roubaix. Meermaals vocht hij een titanenduel uit met Tom Boonen op de kasseien. En hoewel hij Gent-Wevelgem zelf nooit kon winnen (4e plaats beste resultaat), is hij als geen ander goed geplaatst om de zege van Girmay van afgelopen zondag in het juiste perspectief te plaatsen.

"Ik was verrast en verbouwereerd langs de ene kant, maar langs de andere kant ook weer niet. Dit is een groot moment voor het wielrennen dat een Afrikaan een klassieker wint. Maar er waren al tekenen van hoe goed Girmay is", klinkt het bij de Zwitser.

In de E3, waar Girmay nog nooit eerder van start was gegaan, reed de Eritreeër namelijk ook al goed mee. "De E3 was de grote Jumbo Visma-show maar... Denk hen weg en dan was Girmay duidelijk de renner van de dag. Hij zat het dichtste bij Van Aert en Laporte op de Paterberg en dat zegt veel. Daar kan je niet pokeren, dat is puur talent", vertelt hij in zijn column op Cyclingnews.

Tot slot vindt Spartacus dat de huidige generatie wielrenners de sport aan het hertekenen zijn. "We zagen het al met renners zoals Bernal en anderen geboren in de late jaren 1990 en begin jaren 2000: deze jongens denken niet, ze doen het gewoon", besluit Fabian Cancellara.